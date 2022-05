Médicos sí hay, pero no sueldos atractivos

"Médicos en México sí los hay, y en el sur de Tamaulipas no es la excepción, lo que no hay es sueldos bien remunerados y falta infraestructura " dijo Raúl de León, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Tampico Madero.

Raúl de León Escobedo, dijo que el gremio se siente agraviado con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es lamentable el encontrar esa falta de empatía y de sensibilidad por parte de Andrés Manuel López Obrador. Para el gremio médico constituye un agravio, un insulto el decir que no hay suficientes médicos en México".

Aclaró que e decir que no hay médicos mexicanos es una mentira, pues señala que cada año 52 mil médicos se quedan sin empleo al no existe una opción laboral, y si la hay, son con salario mal pagado.

Explicó que en las zonas rurales no existe infraestructura adecuada para poder cumplir con las expectativas.

"Aún trayendo al Doctor House, sin apoyo, sin equipo, sin tecnología, sin quirófano, sin unidades de cuidados intensivos es ir a hacerme tonto porque no va a cambiar eso el estado de salud de nuestra población".

Aseguró que no se está en contra de los médicos cubanos, pero no se sabe en qué pudieran hacer, que no puedan hacer los médicos mexicanos.

"No sé sabe qué categorías tienen, qué perfiles van a cumplir y sobre todo cuál es el alcance de su responsabilidad".

Asimismo refirió que en México se les obliga a contar con una licencia, una cédula y, a tener un Colegio que avala esa calidad "y cuando las cosas salen mal estamos aquí para dar la cara ante las consecuencias de nuestra actuación y estos invitados de honor bajo qué condición vienen, cuánto van a ganar cuál es el nivel de compromiso y de la responsabilidad no lo sabemos".

Señaló el galeno que ya, en temporada de pandemia México trajo a médicos cubanos con un contrato de 135 millones de pesos para apoyar a salvar vidas ante los casos de Coronavirus, sin embargo nunca se supo de las grandes hazañas que lograron.

"No sabemos quiénes son como no lo sabíamos cuando los trajeron con la pandemia que porque iban a salvar vidas, alguien de ustedes los vio salvando vidas? Porque yo sí ví a mis compañeros de la Secretaría de Salud, del IMSS que estuvieron en el frente de batalla y nunca se les reconoció, a muchos de ellos les cortaron el contrato se quedaron sin empleo y esa es una realidad".

Por ello afirmó que se trató de un programa fallido del INSABI, pues nunca se les vio en acción a esos doctores.