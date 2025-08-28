Tamaulipas

Madres buscadoras organizan marcha

La marcha se realizará el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas, partiendo de la Velaria de la Laguna del Carpintero
  Por: Erik Huerta
  28 / Agosto / 2025
Madres buscadoras se trasladarán a Altamira para colocar fichas de búsqueda en un árbol simbólico al que llamarán "El árbol de la esperanza

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la colectiva "Unidas de corazón hasta llegar a ti" convocó a la primera marcha en memoria de las personas desaparecidas en el sur de Tamaulipas y la región huasteca.

Elizabeth Mancha Ruiz, coordinadora del grupo y madre de Axel Mauricio Martínez Mancha, joven desaparecido en Tampico el 27 de diciembre de 2022, informó que la actividad está dirigida a toda la ciudadanía.

No hay que esperar a que el dolor toque a nuestra puerta. Hoy nos toca a nosotros, pero cualquiera puede estar en esta situación. Esperamos que la gente responda". Elizabeth Mancha Ruiz, coordinadora del grupo

"La marcha es para todos, porque los desaparecidos son de todos. Invitamos a colectivos, familiares y sociedad en general a unirse. Todos son bienvenidos", expresó.

Las integrantes de la agrupación han comenzado a distribuir volantes en plazas y sitios públicos de Tampico, Madero y Altamira, buscando sensibilizar y sumar voluntades.

Mancha Ruiz, destacó que esta será la primera movilización de este tipo en la zona sur del estado.

"No hay que esperar a que el dolor toque a nuestra puerta. Hoy nos toca a nosotros, pero cualquiera puede estar en esta situación. Esperamos que la gente responda", señaló.

La marcha se realizará el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas, partiendo de la Velaria de la Laguna del Carpintero. 

El contingente avanzará por los bulevares Fidel Velázquez y Adolfo López Mateos hasta llegar a la Plaza de Armas de Tampico, donde se dará lectura a un pronunciamiento.

Posteriormente, las madres buscadoras se trasladarán a Altamira para colocar fichas de búsqueda en un árbol simbólico al que llamarán "El árbol de la esperanza", como acto de memoria y exigencia de justicia.


