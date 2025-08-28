Madres buscadoras organizan marcha

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la colectiva "Unidas de corazón hasta llegar a ti" convocó a la primera marcha en memoria de las personas desaparecidas en el sur de Tamaulipas y la región huasteca.

Elizabeth Mancha Ruiz, coordinadora del grupo y madre de Axel Mauricio Martínez Mancha, joven desaparecido en Tampico el 27 de diciembre de 2022, informó que la actividad está dirigida a toda la ciudadanía.

No hay que esperar a que el dolor toque a nuestra puerta. Hoy nos toca a nosotros, pero cualquiera puede estar en esta situación. Esperamos que la gente responda". Elizabeth Mancha Ruiz, coordinadora del grupo

"La marcha es para todos, porque los desaparecidos son de todos. Invitamos a colectivos, familiares y sociedad en general a unirse. Todos son bienvenidos", expresó.

Las integrantes de la agrupación han comenzado a distribuir volantes en plazas y sitios públicos de Tampico, Madero y Altamira, buscando sensibilizar y sumar voluntades.

Mancha Ruiz, destacó que esta será la primera movilización de este tipo en la zona sur del estado.

"No hay que esperar a que el dolor toque a nuestra puerta. Hoy nos toca a nosotros, pero cualquiera puede estar en esta situación. Esperamos que la gente responda", señaló.

La marcha se realizará el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas, partiendo de la Velaria de la Laguna del Carpintero.

El contingente avanzará por los bulevares Fidel Velázquez y Adolfo López Mateos hasta llegar a la Plaza de Armas de Tampico, donde se dará lectura a un pronunciamiento.

Posteriormente, las madres buscadoras se trasladarán a Altamira para colocar fichas de búsqueda en un árbol simbólico al que llamarán "El árbol de la esperanza", como acto de memoria y exigencia de justicia.



