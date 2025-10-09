Arrecian lluvias en la zona sur

Las fuertes lluvias que azotaron la zona sur de Tamaulipas provocaron un marcado ausentismo en las escuelas de Tampico, donde únicamente el 40 por ciento del alumnado acudió a clases este miércoles.

El regidor Vladimir Castellanos García, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo porteño, informó que el nivel preescolar registró la menor asistencia, ya que numerosos padres prefirieron no exponer a sus hijos ante los encharcamientos y el tráfico complicado desde las primeras horas del día.

"No hubo incidentes dentro de los planteles, pero sí problemas de acceso en varias colonias, lo que impidió que muchos alumnos llegaran a clases", señaló el funcionario municipal.

Castellanos García, destacó que, pese a las condiciones climáticas, no se detectaron daños en las escuelas, sin embargo, reconoció que las lluvias dificultaron la movilidad en distintos sectores del municipio.

En cuanto a una posible suspensión oficial de clases, aclaró que la Secretaría de Educación Pública del Estado no ha emitido instrucciones en ese sentido.

"Por el momento las clases continúan con normalidad. Los maestros serán flexibles con las inasistencias, pues se entiende que se trata de una situación extraordinaria", añadió.

Finalmente, exhortó a los padres de familia a estar atentos a los comunicados oficiales en caso de que las precipitaciones se prolonguen durante los próximos días.

Continúan lluvias en Madero

Las intensas llvuvias registradas en las últimas horas en el sur de Tamaulipas provocaron diversas afectaciones, sobre todo en Madero que es la más vulnerable a este tipo de inclemencias, en donde personal de Protección Civil mantiene recorridos y labores de auxilio en distintas colonias.

El titular de la dependencia, Ricardo Aguirre Martínez, informó que desde la mañana de este miércoles se desplegaron brigadas en los puntos considerados de mayor riesgo para evaluar los daños y brindar apoyo inmediato a la población.

Hasta la tarde de este miércoles, se habían atendido en Madero tres vehículos varados, la caída de tres árboles de gran tamaño, así como acumulaciones importantes de agua en varios sectores; afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Cuadrillas de Protección Civil y de Servicios Públicos trabajaron en el retiro de los árboles y en labores de limpieza para liberar vialidades.

Asimismo, dijo que se mantienen activos equipos de bombeo pluvial en zonas donde se concentra el agua de lluvia.

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran la calle 4ª, Sarabia, Jaumave, Servando Canales, Baja California y colonias como Ampliación Unidad Nacional, Talleres, Nuevo Amanecer y Hipódromo, donde continúan las acciones preventivas.

Aguirre Martínez, destacó que las bombas pluviales instaladas en áreas estratégicas han permitido reducir los niveles de inundación, aunque advirtió que la vigilancia se mantiene de manera permanente ante el pronóstico de más lluvias.

"Seguimos realizando recorridos y atendiendo los reportes de la ciudadanía. El personal está en campo, apoyando en todo lo necesario para evitar riesgos", señaló.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán durante las próximas 48 horas, derivadas de la influencia de una tormenta tropical en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz.



