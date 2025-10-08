Lluvias en zona sur de Tamaulipas generan caos

Derivado de las intensas lluvias que se registraron la tarde-noche de este miércoles en la zona sur de Tamaulipas, varias avenidas y calles quedaron inundadas provocando autos varados y el paro de transporte público lo que afectó a cientos de personas. Para ayudar a la población se activó un plan que incluyó el uso de patrullas para el traslado de ciudadanos, mientras la Secretaría de Educación deja a consideración de los padres la asistencia de alumnos a las escuelas.

Durante las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Varios sectores han resultado afectados por las inundaciones.

En Tampico, la Avenida Hidalgo, la más transitada de la ciudad, tuvo encharcamientos de consideración, al igual que otras arterias principales, lo que provocó un paro de transporte público pues los conductores prefirieron resguardar sus unidades.

Durante la noche, cientos de personas quedaron varadas al salir de escuelas o centros de trabajo, lo que complicó el regreso a sus destinos.

En Ciudad Madero, la situación fue similar y la avenida Álvaro Obregón, al igual que las colonias Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero, fueron los sectores con mayores niveles de inundación.

Debido a esto, personal de la Guardia Estatal en la Zona Sur activó el Plan Tamaulipas con el objetivo de brindar asistencia a la población afectada. En estas acciones participa personal perteneciente a las tres coordinaciones municipales que integran esta delegación: Tampico, Altamira y Ciudad Madero. El Plan Operativo de la SSPT se realiza en coordinación con Protección Civil y otras autoridades encargadas de atender la emergencia.

También la Secretaría de Marina activó su apoyo y mediante sus camiones trasladó a las personas que lo requerían debido a que las calles estaban inundadas y era peligroso caminar por ellas.

Abren albergues

En Tampico, se abrieron tres albergues para brindar asistencia y resguardo a las personas que lo necesiten. Estos se ubican en la Delegación Zona Norte, Centro de Bienestar y Paz, sector Moscú y Auditorio Municipal.

La población afectada por las calles inundadas.

Asistencia a clases

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) dejó a consideración de padres de familia el llevar o no a los alumnos este jueves, pues el pronóstico de lluvias intensas sigue vigente.

En un comunicado, la dependencia solicitó a las autoridades escolares recurrir a actividades virtuales si las circunstancias del entorno escolar así lo ameritan.

Mientras la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) campus sur anunció que este jueves 9 de octubre las clases se realizarán en modalidad virtual para seguridad de toda la comunidad universitaria.