Lluvias colapsan sur de Tamaulipas: calles se convierten en ríos

Las intensas lluvias que azotan por segundo día consecutivo a la zona conurbada del sur de Tamaulipas provocaron severas afectaciones urbanas: calles anegadas, vehículos varados, socavones y suspensión de clases en todos los niveles educativos.

La fuerte corriente que generó las precipitaciones en las calles abrieron alcantarillas y se generaron hundimientos, lo que representan un serio riesgo para automovilistas y peatones, quienes deben transitar con precaución entre corrientes de agua y pavimento dañado.

En Ciudad Madero, varias unidades particulares estuvieron a punto de caer en canales a cielo abierto, mientras que en Tampico un camión recolector del Ayuntamiento terminó dentro de un socavón en la colonia Villahermosa, generado por obras inconclusas de conexión hidrosanitaria.

En otro punto crítico, sobre el bulevar Japón de la colonia Jesús Elías Piña en Tampico, colapsaron las paredes de concreto del drenaje pluvial. Vecinos advirtieron que el deslave podría haber comprometido la estabilidad del terreno y pidieron una revisión urgente de la zona.

Asimismo el área de los mercados municipales se mostró anegada desde la noche del miércoles, subiendo los niveles hasta en 50 centímetros dentro del nuevo centro de abasto.

Gloria Zubieta, una de las líderes de locatarios señaló que es necesario el dren pluvial a fin de que se desfogue el agua de una manera más rápida.

Y es que mientras permanezca inundada esa zona, los clientes no llegan y obviamente los comerciantes sufren afectaciones por la inundaciones y por la falta de ventas.

"Cada que llueve, es el problema, que se inunda esta zona y no es nada más los mercados, también es la Aduana, los ferrocarriles. Ahora sólo esperamos que deje de llover para que se restablezca la zona".

Entre tanto en Altamira, la zona de mayores afectaciones se registró en la colonia Américo Villarreal Anaya, ubicada en los límites con el municipio de Tampico, donde las calles principales tuvieron que ser cerradas tras inundarse, ya que el cárcamo de esa zona fue insuficiente para desfogar el agua.

Las autoridades de los tres municipios mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos deslaves, colapsos e inundaciones, pues el pronóstico indica que las lluvias continuarán en las próximas horas.

Suspensión de clases

Debido a la magnitud de las afectaciones, la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordenó la suspensión de clases, luego de confirmarse que cerca del 30 por ciento de los planteles presentan inundaciones en su interior y el resto se encuentra rodeado por calles intransitables.