Cae la venta de artículos patrios

Las lluvias que han azotado la zona sur de Tamaulipas en los últimos días se han convertido en el peor enemigo para los comerciantes de artículos patrios, quienes reportan una baja de hasta el 50 % en sus ingresos durante esta temporada, que tradicionalmente es una de las más fuertes del año.

Margarito Duque Pecina, vendedor establecido en el cruce de Emilio Carranza y Cristóbal Colón, dijo que invirtió todos sus ahorros para surtirse de mercancía en la Ciudad de México, con la esperanza de obtener buenas ganancias; sin embargo, el mal clima ha ahuyentado a la clientela.

"Ha estado lloviendo y la gente no se detiene a comprar, sólo pasa corriendo. Eso ha hecho que las ventas no prosperen como esperábamos", comentó.

En su puesto se pueden encontrar desde las tradicionales banderas y blusas en colores verde, blanco y rojo, hasta artículos novedosos como figuras de capibaras adornadas con sombreros y leyendas de "¡Viva México!".