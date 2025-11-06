Vinculan a proceso a conductor por atropellar y matar a joven en Tampico

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se obtuvo la vinculación a proceso de Juan José "C", señalado de atropellar y matar a una joven en Tampico y luego se dio a la fuga, hechos ocurridos en agosto pasado.

La dependencia informó que la agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso del citado por los delitos de homicidio culposo y abandono de persona.

Detalló que un juez de Control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 30 de agosto de 2025, sobre la carretera Tampico-Mante, en la colonia Francisco Javier Mina de Tampico.

El conductor de la unidad automotriz arrolló a la víctima y posteriormente se dio a la fuga. El Juzgador fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía ha tomado acciones rápidas para asegurar que se haga justicia en este caso. La vinculación a proceso es un paso importante en el proceso judicial que enfrenta Juan José, quien está acusado de un delito grave.

Las autoridades han instado a la comunidad a colaborar con información que pueda ayudar en la investigación de este trágico suceso.