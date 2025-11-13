Poco interés de jóvenes en obras

Aunque la industria de la construcción atraviesa una etapa de alta demanda laboral, cada vez son menos los jóvenes interesados en aprender un oficio, advirtió Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflictos de la Nueva CROC en Tampico.

El dirigente señaló que actualmente existe una fuerte necesidad de mano de obra calificada, sobre todo en áreas como albañilería, plomería y refrigeración, donde los empleadores enfrentan serias dificultades para cubrir las vacantes disponibles.

"Hoy en día se puede ganar muy bien en la construcción. Un oficial albañil percibe entre 600 y 1,200 pesos diarios, según el tipo de obra. Aun así, pocos jóvenes muestran interés por aprender un oficio", lamentó Pego Cruz.

El líder sindical subrayó que la organización mantiene convenios con constructoras que ofrecen empleos formales y con prestaciones, lo que garantiza estabilidad tanto para los trabajadores como para las empresas.

Sin embargo, reconoció que el principal reto es motivar a las nuevas generaciones.

Recordó que en el pasado era común ver a jóvenes que combinaban el estudio con el trabajo en la obra, buscando experiencia y superación personal, una práctica que hoy prácticamente ha desaparecido.

"Antes los muchachos se formaban en el campo laboral y después continuaban una carrera profesional. Ahora muchos ni estudian ni trabajan, y eso debe preocuparnos como sociedad", advirtió.

Asimismo, Pego Cruz hizo un llamado a los padres de familia para que impulsen la responsabilidad laboral en sus hijos y los orienten a aprender algún oficio.

"Hay jóvenes de 25 ó 30 años que nunca han cotizado en el Seguro Social. Es importante que empiecen a trabajar, que se capaciten y aporten a la economía familiar", expresó.

Finalmente, informó que la CROC espera el ajuste anual al salario profesional de la construcción, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026, y reiteró la disposición del sindicato para continuar capacitando a nuevos trabajadores en la zona sur del estado.



