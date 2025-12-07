Reconocen carencias de equipo en Hospital

El director del Hospital IMSS-Bienestar "Dr. Carlos Canseco", Joaquín Juárez Durán, admitió que, pese a los avances en infraestructura, mantenimiento y abasto de insumos, el nosocomio sigue enfrentando carencias importantes en materia de equipamiento médico y recursos para su óptimo funcionamiento.

Durante una evaluación reciente sobre las condiciones operativas del hospital, Juárez Durán señaló que la inversión destinada al sector salud "nunca es suficiente", especialmente ante el incremento en la demanda de atención médica registrado en los últimos años.

Informó que la rehabilitación del sistema hidro-sanitario concluyó hace alrededor de cinco meses y actualmente opera en su totalidad, aunque otras áreas continúan requiriendo mantenimiento constante debido al desgaste natural de las instalaciones.

El director explicó que el Canseco ya se considera un hospital de tercer nivel, lo que implica ofrecer especialidades y subespecialidades completas; sin embargo, reconoció que aún existe "una ventana de oportunidad" para reforzar su equipamiento.

Entre los aparatos que requieren renovación mencionó un analizador hematológico -indispensable para los estudios clínicos-, el cual presenta fallas recurrentes debido a su antigüedad y uso continuo. También señaló la necesidad de un ultrasonido adicional, pues solo se cuenta con uno en funcionamiento, lo que limita la capacidad diagnóstica del hospital.

A ello se suman otros equipos básicos que, aunque han sido reparados, presentan deterioro tras casi nueve años de operación ininterrumpida.

Juárez Durán destacó la incorporación reciente de personal biomédico, lo que ha permitido atender fallas menores y realizar mantenimiento correctivo.

Insistió en que varios aparatos ya cumplieron su vida útil y deben ser sustituidos.