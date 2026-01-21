Premian a Tampico por Festival Internacional de Jazz

Tampico fue reconocido con el "Premio Excelencias Turísticas" por la realización del "Jazz Internacional Tampico Fest 2025" como parte de las acciones de la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid, España.

¿Qué significa el Premio Excelencias Turísticas para Tampico?

En el evento estuvieron presentes para recibir el galardón el secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez y la directora de Turismo de Tampico Karime Cámara Chain, agradeciendo en representación de funcionarios de la entidad este premio. "Estamos muy felices de que los ojos del mundo estén puestos en Tamaulipas, gracias al invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien siempre ha apostado por el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo y bienestar para las familias tamaulipecas", dijo.

Detalles del Jazz Internacional Tampico Fest 2025

El "Jazz Internacional Tampico Fest 2025", que se realizó del 20 al 24 de octubre y ofreció conciertos de artistas nacionales e internacionales sin costo para el público en el puerto. Cabe destacar que, por su semejanza arquitectónica y el ambiente histórico de Tampico, Tamaulipas es considerado el Nuevo Orleans Mexicano.

Acciones de promoción turística en la Feria Internacional

Tamaulipas participa en la Feria Internacional de Turismo, donde lleva parte de su historia, artesanías, gastronomía, costumbres y destinos turísticos para presentarlos a los asistentes de más de 160 países.