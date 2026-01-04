Indagan caso de gusano barrenador en Altamira

Un presunto caso de gusano barrenador es investigado en el ejido Llano Grande de la zona rural de Altamira, y se teme que se den más casos en otras zonas ganaderas.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, dijo que el pasado 26 de diciembre se recibieron con el secretario de Desarrollo Rural en el estado para hacer brigadas de prevención, estando en contacto también con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

"Estamos trabajando los 3 órdenes de gobierno con la prevención de trampas. Esto se empezó a partir del día 26 y ahorita Senasica lo que nos dice es que hay que tomar la medida de medicar sobre todo a los animales de casa con ivermectina, pero que sobre todo acudan con un médico veterinario para este caso".

Dijo por último que se aplicó un cerco sanitario en el ejido de Llano Grande a fin de contener al gusano barrenador.