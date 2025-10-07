Confirman seis muertos en incidente en la Tampico-Mante; investigan a militares

Seis muertos y dos heridos de bala fue el saldo de lo ocurrido la noche del lunes en la carretera de Mante-Tampico, hecho en donde están involucrados elementos militares, por lo que Defensa Nacional ya investiga los hechos al tiempo que relevó a los involucrados.

De acuerdo con el comunicado emitido por Defensa a través de las Comandancias de la Cuarta Región Militar y de la 48 Zona Militar, los hechos ocurrieron el lunes alrededor de las 20:00 horas en la citada carretera a la altura del kilómetro 71, a la altura del poblado Estación Manuel en el municipio de González, Tamaulipas.

El comunicado establece que los ocupantes de la camioneta Pick Up interceptaron a una de las tres unidades militares del convoy con el objeto de embestirla. Ante ello, los elementos de la fuerza castrense lo consideraron como una amenaza a la integridad física, por lo que respondieron a la presunta agresión.

"Personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas", refiere el informe.

Se precisó que se proporcionó primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General "Carlos Canseco" en Tampico, Tamaulipas. Cinco personas fallecieron en el sitio y uno más en el trayecto a recibir atención médica.

Investigación y retiran a elementos de sus tareas

Asimismo, se informó que el personal que participó en los hechos fue relevado de sus funciones y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Tampico en donde se abrió una carpeta de investigación.

"La FGR abrió una carpeta de investigación, con objeto de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan... El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Tampico, Tamaulipas", precisó.