Se inunda mercado La Puntilla

El aumento en el nivel del río Pánuco, derivado de las lluvias de los últimos días, provocó este miércoles la inundación parcial del muelle y el mirador del Mercado de Mariscos 'La Puntilla', uno de los puntos más visitados por locales y turistas en Tampico.

Pese al encharcamiento, los pescadores y comerciantes mantuvieron sus labores de venta y descarga de productos, adaptándose a las condiciones y tomando medidas de precaución para evitar incidentes.

Trabajadores del lugar reconocieron que, aunque por ahora la situación no ha afectado gravemente sus operaciones, existe preocupación por el continuo ascenso del nivel del río.