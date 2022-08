Internan a haitiana en el psiquiátrico

La situación fue canalizada a la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de Tampico

Luis Llorente Herrera, titular de la Procuraduría del DIF Tampico dio a conocer que la haitiana, Rose ha radicado en la Ciudad de México, San Luis Potosí y actualmente en Tampico, siendo acompañada de su hija de 13 años que tiene la nacionalidad mexicana, ambas fueron apoyadas por una habitante del primer cuadro de Tampico. Pero Rose de más de 40 años de edad, tuvo problemas en su salud emocional que alteran su conducta, siendo internada en el Hospital Psiquiátrico y su hija está a resguardo de quién les brindó asilo.

Ante este caso, el DIF Tampico gestiona la compra de un costoso medicamento para la madre de familia extranjera que necesita tomar porque al dejar de hacerlo se torna agresiva.

"Tenemos el caso de una señora que es haitiana está en el Hospital Psiquiátrico, la persona que la fue a ingresar, la señora no tiene un compromiso consanguíneo no familiar, ni nada es una labor meramente social, pero a la señora la rebasó el compromiso... Trae trastornos emocionales problemas psiquiátricos muy severos, es agresiva, aquí me la presentó la señora, venía en estado casi inconsciente, dopada cuando no trae medicamento detona y se porta agresiva. Son medicamento caros, de alto costo y aún así el DIF hace el esfuerzo para tratar de apoyar a esas personas".

Aseguró que es un riesgo latente para la sociedad de Tampico, "se han dado casos de personas que presentan esos síntomas, sin mediar motivo agredan, golpean o causan algún daño a algún vehículo".

Llorente Herrera dijo que la Procuraduría del DIF Tampico busca ayudar a la mujer de nacionalidad extranjera e intentará el respaldo del Consulado Mexicano, porque su estancia es legal dentro del país.

"Vamos a entrar nosotros también al quite para ver en qué podemos apoyar a la señora y si es posible trasladar a México para ver al Consulado, la Embajada, el apoyo... La señora tiene arriba de 40 años, con problemas emocionales, tiene una hija de 13 ó 14 años, la menor es ciudadana mexicana ella nació en San Luis Potosí, estuvieron en México, San Luis y aquí en Tampico".

La Procuraduría de DIF Tampico envió a un trabajador social al Hospital Psiquiátrico para valorar la situación de Rose y determinar si a través del área de gestión social del DIF Tampico se les puede apoyar.