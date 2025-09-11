Contempla Costco instalarse en el sur

Con una inversión superior a los 700 millones de pesos, la cadena comercial Costco analiza abrir una tienda de gran formato en la zona conurbada.

La secretaria de Economía en el estado, Ninfa Cantú Deándar, confirmó que las gestiones se encuentran en marcha y que la compañía contempla colocar la primera piedra en un punto estratégico entre Tampico y Altamira.

La funcionaria destacó que el modelo de expansión de la cadena suele iniciar con planes moderados que, conforme crece la demanda, se amplían rápidamente.

De manera paralela, otra firma de gran peso en el sector minorista, Chedraui, alista su incursión en Ciudad Madero con una tienda cercana a Playa Miramar, lo que reforzará la oferta comercial en la región.

"El dinamismo en el sector es notorio. Walmart acaba de inaugurar una sucursal en Matamoros y avanza en la construcción de otras en San Fernando y Tula, consideradas inversiones históricas para esos municipios".

Dijo que Altamira y Reynosa han consolidado un crecimiento sostenido con sus supercenters, mientras que en localidades más pequeñas la estrategia ha sido abrir formatos reducidos sin perder el concepto de autoservicio completo.

La llegada de Costco y Chedraui, prevista para 2026, se perfila como un motor económico clave para el sur de Tamaulipas.

Además de la derrama millonaria que implican estas inversiones, se espera la generación de empleos, el fortalecimiento de la infraestructura comercial y una mayor atracción de consumidores locales y visitantes.

Señaló la funcionaria que con estos proyectos, la conurbación se consolida como el mercado de consumo más importante de Tamaulipas y un punto estratégico en la expansión de las grandes cadenas.



