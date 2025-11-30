En Tamaulipas habrá clases del Centro de Formación en Inteligencia Artificial

Tamaulipas es uno de los primeros estados donde se puso en marcha la convocatoria para ser parte del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Conoce los detalles para inscribirse en este programa donde los participantes aprenderán de Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad.

De acuerdo con la información del gobierno federal, el nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial dará clases de forma presencial en el plantel Tláhuac del TecNM en la Ciudad de México y se extenderá a otros campus en Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

Este nuevo centro albergará a 10 mil estudiantes en una primera generación de manera presencial en los campus del TecNM, pero el curso estará disponible en la plataforma SaberesMx para que pueda cursarse a distancia de manera gratuita. Contará con 20 trayectos de especialización, enfocados a cinco áreas de conocimiento: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Java y Ciberseguridad. Los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.

La convocatoria para inscribirse está disponible en labmexia.gob.mx desde el 6 de noviembre y concluye el próximo 6 de diciembre para inscribirse al curso presencial que se impartirá en instalaciones del TecNM en Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit. Los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec / TecNM y de las principales empresas de tecnología.

La meta de este nuevo Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es generar alrededor de 25 mil egresados al año de la escuela pública de Inteligencia Artificial más grande de todo el continente.