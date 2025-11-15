Obra del viaducto Altamira-Tampico empieza en 2026: Obras Públicas

El próximo año empieza la obra del viaducto Altamira-Tampico, afirmó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya y añadió que para este 2025 comenzará la construcción del Libramiento Mante, ambos proyectos impulsarán el turismo en el estado de forma significativa.

El funcionario subrayó que en este gobierno se está llevando obra en todas las regiones de Tamaulipas y refirió el rubro turístico con importantes proyectos como la rehabilitación de carreteras que conectan a las playas. "Este año se iniciará la construcción del Libramiento Mante y en el 2026 comenzaremos con la obra del Viaducto Altamira-Tampico el cual conectará con el centro y bajío del país", refirió el titular de la dependencia estatal.

¿Cuál es la inversión destinada para estas obras?

Para ello, dijo el titular de la Secretaría de Obras Públicas, se tiene destinada una inversión de 7500 millones de pesos. Detalló que a estas dos obras se le agregará la modernización del Corredor Vertical del Golfo de México; proyecto del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT).

Cepeda Anaya destacó que todo el bajío tendrá más cerca la Playa Miramar con el Libramiento Mante, disminuyendo su tiempo de traslado, además resaltó que, con el Corredor Golfo Norte, el desplazamiento al sur de Tamaulipas se facilitará para los que viajen del centro de la República Mexicana.