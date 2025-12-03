Empieza reconversión de la Antigua Aduana del Puerto de Tampico

Empezaron los trabajos de la reconversión de la icónica Antigua Aduana del Puerto de Tampico para transformarla en un gran polo turístico, cultural, gastronómico y recreativo. El sitio incluirá desde museo hasta hasta explanada para conciertos, todo irá por etapas.

El vicealmirante retirado Jaime Herrera Romo, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico (ASIPONA), dio a conocer las tres fases de las obras para consolidar a Tampico como un referente nacional.

¿Cuáles son las fases de la reconversión en Tampico?

La primera etapa, mediante licitación pública inversionistas, se transformará este edificio, su explanada, un espacio para un museo histórico y de la propia aduana, área interactiva, zona de restaurantes y locales comerciales, con gastronomía y productos de la región.

Además, de una sala de eventos y conferencias, explanada para conciertos, eventos culturales y su correspondiente área de malecón, es decir, una plaza pública libre para el disfrute de la población y de sus visitantes.

En la segunda y tercera etapa, se contempla la conversión de las dos bodegas porfirianas en centros comerciales y de entretenimiento y sus áreas correspondientes de muelles, convertidos también en malecón para toda la población y turistas que visiten esto importante complejo turístico a la orilla del río Pánuco.