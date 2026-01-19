Buscan mejorar atención para enfermos mentales

Autoridades estatales y municipales iniciaron el análisis de posibles reformas legales con el propósito de establecer mecanismos más eficaces para la atención de personas con padecimientos de salud mental, sin menoscabar sus derechos y garantizando al mismo tiempo la seguridad de la población.

Acciones de la autoridad en salud mental

La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, informó que tras el planteamiento realizado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, se comenzó a revisar el tema desde este fin de semana, con el fin de construir alternativas jurídicas que permitan una intervención preventiva, oportuna y con enfoque humanitario.

Explicó que la intención es actualizar y adecuar el marco normativo, especialmente en el ámbito de la impartición de justicia, para contar con herramientas legales que faciliten la actuación institucional en este tipo de situaciones, evitando vacíos legales y privilegiando la estabilidad social en el municipio y en Tamaulipas.

Importancia del cuidado familiar en trastornos mentales

La legisladora detalló que este ejercicio se desarrolla bajo una dinámica de coordinación entre distintos niveles de gobierno, en concordancia con la política de trabajo conjunto impulsada por el Ejecutivo estatal, con miras a lograr soluciones integrales y sostenibles.

Asimismo, exhortó a las familias a involucrarse activamente en el cuidado y acompañamiento de las personas que enfrentan trastornos mentales, así como a recurrir a las instancias de salud para recibir orientación profesional y apoyo especializado.

Reconoció que atender de forma continua a un familiar en estas condiciones representa un reto considerable, por lo que consideró prioritario reforzar los servicios de salud mental y crear esquemas institucionales de respaldo para los cuidadores.

Colaboración con el Hospital Psiquiátrico para reformas

Finalmente, destacó la necesidad de proteger y brindar atención adecuada a quienes no se encuentran en condiciones óptimas de salud mental y adelantó que se mantiene diálogo con autoridades del Hospital Psiquiátrico, a fin de incorporar su experiencia técnica en la elaboración de una propuesta de reforma legal sólida y funcional.