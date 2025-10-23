Contemplan iniciar obra de viaducto

El proyecto del Viaducto Tampico dio un paso firme hacia su construcción con el inicio de los estudios de mecánica de suelos, autorizados recientemente por el Ayuntamiento porteño.

¿Qué ocurrió?

La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, informó que la empresa responsable del proyecto ya cuenta con el permiso correspondiente para realizar estos análisis técnicos, los cuales servirán para determinar los puntos exactos donde serán instaladas las estructuras que sostendrán el segundo piso vehicular en la Avenida Prolongación Hidalgo.

“Efectivamente, la compañía solicitó el permiso ante la Secretaría del Ayuntamiento y ya se le otorgó. En los próximos días comenzarán los trabajos de estudio de suelo”, precisó la alcaldesa.

¿Cuál será el siguiente paso?

Una vez concluidos los estudios, la constructora definirá las fechas para el inicio formal de la obra, que podría ponerse en marcha antes de que concluya el año. Villarreal Anaya explicó que la instalación de las enormes piezas de concreto se realizará preferentemente durante las noches, con el propósito de minimizar las afectaciones al tránsito en la zona metropolitana.