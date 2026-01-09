Se quema casa

Fuerte incendio en una vivienda de registró la noche del miércoles en una vivienda en la colonia Tolteca, por lo que tuvieron que arribar los Bomberos para sofocar las llamas; aparentemente un corto circuito en un aire acondicionado fue la causa.

Fue al filo de las 10 de la noche que cuerpos de emergencias recibieron el llamado de apoyo de parte del C5, trasladándose de inmediato al domicilio ubicado en la calle Humboldt entre Rosalío Bustamante y Sor Juana Inés de la Cruz.

¿Cómo ocurrió el incendio en la colonia Tolteca?

Ahí, los Bomberos municipales detectaron que las llamas provenían de una de las habitaciones contiguas al garage. Las llamas ya se habían extendido a una camioneta, la cual también sufrió daños importantes.

Acciones de los Bomberos ante el incendio

Con la utilización de agua a presión, los Bomberos iniciaron las labores de sofocamiento, logrando en cuestión de minutos extinguir las llamas.