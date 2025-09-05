Incendio consume un edificio en el sur

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este jueves movilizó a cuerpos de emergencia en pleno centro de Tampico, luego de que un antiguo edificio abandonado, situado en la calle Isauro Alfaro entre Altamira y Carranza, ardiera en llamas a escasos metros del Hotel Mandarín.

De acuerdo con testigos, el inmueble era utilizado por personas en situación de calle como refugio temporal.

Se presume que el fuego pudo haberse originado en el interior, cuando alguno de ellos encendió una fogata para preparar algún alimento, lo que ocasionó que las llamas se extendieran rápidamente.

El siniestro generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona, pues densas columnas de humo cubrieron varias cuadras, obligando al cierre inmediato de la vialidad para facilitar las labores de los Bomberos, quienes trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que se propagara a inmuebles cercanos.