Para INAH obras en el Centro Histórico

El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendió de manera oficial las labores que se realizaban en el inmueble marcado con el número 113 de la calle Emilio Carranza, entre Cristóbal Colón y 20 de Noviembre, en pleno Centro de Tampico, donde anteriormente funcionó un refugio temporal.

¿Qué ocurrió?

La medida fue aplicada tras detectarse intervenciones que, de acuerdo con la autoridad federal, se llevaban a cabo sin la autorización prevista en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Personal del Instituto colocó sellos de suspensión y advirtió que su retiro o alteración puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?