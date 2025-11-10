Para INAH obras en el Centro Histórico

Para INAH obras en el Centro HistóricoEdificio se encuentra dentro del polígono protegido del Centro Histórico, área catalogada por su relevancia arquitectónica
El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendió de manera oficial las labores que se realizaban en el inmueble marcado con el número 113 de la calle Emilio Carranza, entre Cristóbal Colón y 20 de Noviembre, en pleno Centro de Tampico, donde anteriormente funcionó un refugio temporal.
¿Qué ocurrió?
La medida fue aplicada tras detectarse intervenciones que, de acuerdo con la autoridad federal, se llevaban a cabo sin la autorización prevista en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Personal del Instituto colocó sellos de suspensión y advirtió que su retiro o alteración puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
El edificio se encuentra dentro del polígono protegido del Centro Histórico, área catalogada por su relevancia arquitectónica y valor patrimonial, por lo que cualquier obra requiere un permiso específico. Hasta ahora, el INAH no ha dado a conocer detalles sobre las acciones que se estaban realizando en el sitio ni ha informado quiénes serían los responsables de los trabajos irregulares.