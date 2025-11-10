Tamaulipas

Para INAH obras en el Centro Histórico

Edificio se encuentra dentro del polígono protegido del Centro Histórico, área catalogada por su relevancia arquitectónica
  • Por: Erik Huerta
  • 10 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Para INAH obras en el Centro Histórico

El INAH para obra de remodelación de un edificio histórico. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendió de manera oficial las labores que se realizaban en el inmueble marcado con el número 113 de la calle Emilio Carranza, entre Cristóbal Colón y 20 de Noviembre, en pleno Centro de Tampico, donde anteriormente funcionó un refugio temporal.

¿Qué ocurrió?

La medida fue aplicada tras detectarse intervenciones que, de acuerdo con la autoridad federal, se llevaban a cabo sin la autorización prevista en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Personal del Instituto colocó sellos de suspensión y advirtió que su retiro o alteración puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El edificio se encuentra dentro del polígono protegido del Centro Histórico, área catalogada por su relevancia arquitectónica y valor patrimonial, por lo que cualquier obra requiere un permiso específico. Hasta ahora, el INAH no ha dado a conocer detalles sobre las acciones que se estaban realizando en el sitio ni ha informado quiénes serían los responsables de los trabajos irregulares.

EL MAÑANA RECOMIENDA