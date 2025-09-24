Protestan contra el IEPS en Tampico

Alrededor de 20 comerciantes de abarrotes y negocios familiares se concentraron este martes frente a las oficinas de enlace legislativo de los diputados federales Jesús Nader Nasrallah y José Abdo Schekaiban Ongay, para protestar contra el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluido en el Paquete Económico 2026.

Con pancartas en mano y frases como "No al aumento de impuestos" y "No nos bajen la cortina", los manifestantes exigieron que los representantes tamaulipecos en la Cámara de Diputados voten en contra de la medida, al considerar que amenaza la subsistencia de pequeños comercios y, con ello, el sustento de numerosas familias.

Los inconformes advirtieron que, de aprobarse, el alza en el IEPS impactará directamente en los productos de mayor consumo, encareciendo la vida de los hogares y reduciendo el margen de ventas en tiendas de barrio, lo que pondría en riesgo empleos locales.

"Pedimos a nuestros diputados que defiendan al pequeño comercio, porque somos parte esencial de la economía de Tampico y de todo el país", expresaron durante la manifestación, al tiempo que se dijeron abiertos a dialogar y plantear alternativas.

La protesta se desarrolló de manera pacífica en la colonia Aurora, sobre la calle A y avenida Hidalgo, sin que se registraran incidentes.



