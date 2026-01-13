Realizan en el IMSS de Madero primera procuración multiorgánica del año

El Hospital Regional número 6 con base en Madero fue sede de la primera donación multiorgánica que se lleva a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas en lo que va del 2026.

Se trató de un joven originario de Tampico, el cual falleció a causa de encefalopatía isquémica, donó sus órganos tras haber expresado en vida su voluntad a su familia.

Detalles sobre la donación multiorgánica en Madero

Un equipo multidisciplinario, integrado por personal médico del Hospital General Regional 6 de Ciudad Madero y de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad 25 de Monterrey, llevaron a cabo con éxito este proceso.

Momentos antes de la intervención, personal médico, familiares y derechohabientes se unieron para rendir homenaje al joven donante, formando un pasillo de aplausos como muestra de gratitud y reconocimiento a su generosidad.

“La donación incluyó dos riñones, dos córneas y piel”, informó la coordinadora de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes del Hospital General Regional número 6, doctora Diana Patricia Guerrero Amieva.

Acciones del personal médico en la donación de órganos

La especialista destacó la logística implementada por el Hospital General Regional número 6 para el envío oportuno de los órganos a las unidades correspondientes.

Los riñones fueron trasladados a la Unidad de Medicina de Alta Especialidad 25 de Nuevo León y las córneas al Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS, en la Ciudad de México.

La procuración y el traslado se realizaron de manera prioritaria, gracias al trabajo coordinado del personal médico y de logística, lo que permitió que los receptores recibieran los órganos en el menor tiempo posible.

Homenaje al joven donante en el Hospital Regional número 6

La especialista informó que ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para registrarse como donador voluntario.