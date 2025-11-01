Vinculan a proceso a dos por crimen de padre e hijo en Tampico.

Dos personas fueron vinculadas a proceso por el homicidio de padre e hijo, quienes fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo en el Libramiento Poniente de Tampico, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La dependencia informó que el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Israel "V" y Neftalí "A" por el delito de homicidio calificado de los empresarios restauranteros Juan Antonio R y su hijo Sergio Antonio R.

Un juez de Control decretó la medida, después de que la representación social presentó elementos que implican a los imputados en el delito registrado el pasado 20 de octubre en el Libramiento Poniente de Tampico, donde fueron privadas de la vida a dos personas con arma de fuego.

A petición del agente del Ministerio Público, la autoridad judicial decretó prisión preventiva justificada y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.