Muere velador al interior del mercado municipal de Tampico

Tampico.- Un hombre que trabajaba como velador en el mercado municipal fue encontrado sin vida durante la mañana de este lunes, en un hecho que causó sorpresa y tristeza entre los comerciantes que iniciaban sus labores.

El cuerpo, identificado como el de un trabajador de 54 años, fue localizado alrededor de las 5:00 horas en la zona de gastronomía del centro de abastos.

De acuerdo con los primeros indicios, la muerte habría ocurrido durante la madrugada, aparentemente por un infarto fulminante, pues no se escucharon llamados de auxilio.

Tras el reporte de los locatarios, elementos de la Guardia Estatal arribaron al lugar y procedieron a asegurar el área mientras personal de la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes. Más tarde, una funeraria se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo.

Comerciantes señalaron que el hoy occiso era una persona responsable, que siempre cumplía con su tarea de vigilar el centro de abasto.