Es un ejercicio democrá-tico donde la gente puede ir o no, como siempre es una decisión muy controvertida que dependerá siempre de cada persona". Armando Álvarez, Obispo de Tampico

Y es que señala que este proceso para decidir o no si hay revocación de mandato, para muchos es un gasto innecesario, para otros no lo es así que dependerá de cada persona si participa o no en este ejercicio democrático.

Señaló que es una decisión muy particular en torno al ejercicio democrático previsto para este domingo 10 de abril.

"Es un ejercicio democrático donde la gente puede ir o no, como siempre es una decisión muy controvertida que dependerá siempre de cada persona", dijo.

El clérigo agregó que hay opiniones de todos tipo y a todo color, "hay posiciones encontradas, pues se ha pensado que es gasto excesivo que se puede ocupar en otros rubros".

"Hay gente que critica pero otros lo creen necesario, para todos nos parece un gasto innecesario", aseveró.

Indicó que el día de la votación estará fuera de la ciudad y comentó que no ha decidido si participará o no "estoy en ese dilema como muchos".