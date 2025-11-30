Exigen mujeres justicia a Fiscalía

Integrantes de la colectiva "Mujer Manglar" advirtieron que el principal reto para quien encabece la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no es el género del titular, sino la capacidad real para entender y atender la violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en el estado.

Martha de la Cruz López, vocera del colectivo, señaló que el próximo fiscal debe llegar con preparación, sensibilidad y una perspectiva de género auténtica, pues aseguró que las omisiones institucionales han profundizado la deuda que el sistema de justicia mantiene con las mujeres.

Omisiones institucionales han profundizado la deuda que el sistema de justicia mantiene con las mujeres. -Martha de la Cruz, integrante del colectivos.

Recordó que en administraciones pasadas prevaleció una visión fría y burocrática, ajena a la realidad de las víctimas. Como ejemplo, mencionó el periodo en el que se registró una ola de desapariciones de niñas y adolescentes y en el que el entonces fiscal, Irving Barrios Mojica, afirmó públicamente que, "las menores se iban por su propio pie", minimizando la gravedad del fenómeno y obviando que, por ley, los protocolos de búsqueda deben activarse de inmediato.

Aquella postura -señaló- resultó aún más preocupante cuando días después una de las jóvenes desaparecidas fue localizada sin vida en una brecha de Llera.

"Ese tipo de declaraciones muestran una absoluta falta de perspectiva y empatía. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir", sostuvo.

De la Cruz, indicó que, más allá de si existen responsabilidades legales derivadas de decisiones tomadas en el pasado, la sociedad espera al menos una responsabilidad ética y un reconocimiento claro de los errores para evitar repetirlos.

La activista insistió en que el nuevo titular de la Fiscalía debe abandonar los discursos decorativos y concentrarse en acciones concretas que garanticen acceso real a la justicia para todas las personas, especialmente para mujeres y niñas.

Afirmó que esta exigencia no responde a intereses políticos ni a coyunturas partidistas, sino a una lucha constante que la colectiva ha sostenido durante varios gobiernos.

"Autodenominarse humanista no es suficiente. Lo que queremos son hechos, no discursos", concluyó.