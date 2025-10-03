Listo el Festival en la Costa del Seno Mexicano

Mañana 03 de octubre dará inicio la 32.ª edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM), una de las celebraciones culturales más importantes del noreste de México, que este año se vivirá de manera simultánea en los 43 municipios de Tamaulipas, garantizando el acceso gratuito a todas y todos los tamaulipecos.

La inauguración oficial a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya tendrá lugar en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, donde se presentará el espectáculo especial "Polvo enamorado", una producción original que reúne a destacados artistas tamaulipecos de trayectoria nacional e internacional como Carmen Sarahí, Polo Rojas, Jupiter Bautista, Pepe Navarrete, Héctor Gamaliel, Cynthia Sánchez e Isabelle Govea. Este concierto rendirá homenaje a compositoras y compositores que han marcado la historia musical del estado, entre ellos Cuco Sánchez, Roberto Cantoral, Rigo Tovar, Lolita de la Colina, Rockdrigo González y Juan García Esquivel.

El FICSM 2025 se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre, con un total de 1,154 artistas invitados: 803 tamaulipecos, 271 nacionales y 80 internacionales, provenientes de países como Estados Unidos, Malasia, Chile, Cuba, España, Inglaterra, Francia e Italia. La programación incluye actividades en teatros y espacios públicos, con un énfasis en la inclusión, la diversidad y el impulso a infancias y juventudes.

Héctor Romero-Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), subrayó que este festival "es una afirmación de quiénes somos y hacia dónde queremos ir: un espacio de encuentro donde lo local dialoga con lo global, donde la cultura se comparte y se transforma en un puente de unidad y esperanza para Tamaulipas".

Gracias al impulso del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el festival llega por primera vez de manera histórica a todo el territorio estatal, consolidándose como un derecho cultural incluyente y gratuito para la ciudadanía.

Durante diez días, el festival ofrecerá una programación compuesta de ejes temáticos que destacan la música huasteca y norteña, la exploración de nuevos sonidos a través del Proyecto Fara Fara, y la conmemoración del centenario de Emilio Carballido con la puesta en escena de dos de sus obras más emblemáticas.

El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2025 es, ante todo, una invitación a celebrar que la cultura está viva en Tamaulipas.



