Anuncia la UAT edición 2025 de la Feria del Libro

Con el propósito de fomentar la lectura, el acceso al conocimiento y la promoción de la cultura, la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio a conocer la próxima edición de la Feria del Libro UAT 2025, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre, en el Centro Universitario Sur (Campus Tampico).

Bajo la gestión del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la Feria del Libro se consolida como un referente cultural de gran impacto en la región, al reunir, en un mismo espacio, a lectores, escritores, editoriales, instituciones educativas y público en general.

Esta edición contempla una amplia programación de actividades dirigidas a públicos de todas las edades, con la participación de reconocidas editoriales del país, autores de prestigio, conferencistas, investigadores y artistas, así como la colaboración de dependencias universitarias, municipios y empresas que suman esfuerzos para enriquecer la experiencia de los visitantes.

Con entrada gratuita, la Feria del Libro UAT 2025 se proyecta como un evento de gran trascendencia social y cultural, reafirmando a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como un actor fundamental en la promoción de la lectura, la cultura y el conocimiento en beneficio de la sociedad.