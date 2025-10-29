Desesperación por la falta de vacunas en Tampico

Lo que debía ser una jornada rutinaria en el Centro de Salud de la colonia Del Pueblo terminó en desorden y desesperación, ya que la gente irrumpió entre gritos, empujones, además del llanto de bebés.

Y es que decenas de padres y madres se enfrentaron ante el severo desabasto de la vacuna BCG, aplicada a recién nacidos para prevenir la tuberculosis.

Desde la tarde del lunes y durante la madrugada de este martes, más de 200 personas se formaron con la esperanza de inmunizar a sus hijos, sin embargo, el ánimo se tornó en enojo cuando se anunció que únicamente habían llegado 70 dosis.

Denuncian irregularidades

La situación se agravó por denuncias de presunta venta de lugares -hasta por mil pesos-, favoritismos en la atención y la intromisión de personas que se colaban sin respetar la fila.

Gran caos se hace por la escasez de vacunas BCG.

Ante el creciente caos, fue necesaria la intervención de elementos de la Guardia Estatal, quienes resguardaron la entrada del dispensario para evitar enfrentamientos mayores.

"Nos tratan como si estuviéramos pidiendo un favor, cuando sólo queremos proteger la salud de nuestros hijos", expresó entre lágrimas una madre afectada.

Autoridades sanitarias reconocieron el desabasto y aseguraron que el problema no es exclusivo de Tampico ni de Tamaulipas, sino que afecta a todo el país. Asimismo, exhortaron a la población a mantener la calma, al señalar que las entregas de vacunas se realizarán de manera semanal hasta regularizar el suministro.

EL DATO