Exigen más castigo para delincuentes

Tampico, Tamaulipas

Jorge Charles Coll, coordinador del Observatorio Ciudadano en la zona sur de Tamaulipas, señaló que la pena entre más severa es, más inhibe el delito, pues quienes piensan cometer un ilícito le pensarían dos veces.

Asimismo, dijo que la falta de cultura de la denuncia ha sido un factor que ha permitido que los casos, por ejemplo de violencia familiar, hayan incrementado, al grado de llegar las lesiones o el homicidio en su peor de los casos.

"Tene.os que tener claro que el no denunciar en cierto sentido equivale a dar un perdón... Si alguien es víctima de un asalto, de robo, o de cualquier delito, pues el no denunciar lo que hace es que no se formalice el agravio y no hay delito que perseguir".