Excelente el nivel en Bocatoma del Chairel 

Tampico, Tam.-

El Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Gabriel Guerra Turrubiates, señaló que se está en el mejor momento, pues además de garantía de abasto se tiene una excelente calidad del vital líquido.

"Estamos en el mejor momento, sin embargo, debemos seguir cuidado el agua, exhortar a la población a preservar el vital líquido, a reportar las fugas y no desperdiciarla; por lo que a la Comapa le concierne, a lo que le compete al Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca estamos cumpliendo; hoy en día con los niveles de la bocatoma nos queda claro que hemos hecho bien la tarea, tenemos mucho por hacer pero juntos lo vamos a conseguir", externó.

Refirió que se registra el mejor nivel en el año, y del 2022, el cual aseguró que fue terrible en términos de pandemia y en niveles de captación, pues se registró una sequía muy aguda.

Advirtió que hasta este momento se tiene garantía, pero todo puede cambiar de un día a otro, más si se llegase a presentar algún problema en el dique del Camalote.

"Lo que queda pendiente y siempre lo señalaré, son las obras del Camalote... No hay fecha, no hay presupuesto y no hay voluntad para hacer esas obras. El riesgo del agua salada siempre seguirá latente, pero por lo pronto, a lo que la Comapa le corresponde y a lo que le compete al Gobernador del Estado, estamos cumpliendo", declaró.

Hay que recordar que en el primer trimestre del 2021, ante los niveles bajos del sistema lagunario de la región, ingresó agua salada, situación que puso en alerta al sur de Tamaulipas.