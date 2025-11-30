Profepa lanza campaña para no dañar animales silvestres

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó la campaña "Vecinos silvestres" con la que busca informar a la ciudadanía sobre los animales silvestres como tlacuache, coyote, tarantula mexicana, mapache y cacomixtle, los cuales si bien no son peligrosos tampoco deben tenerse como mascotas.

La campaña informativa está dirigida a la ciudadanía para promover la convivencia responsable con especies silvestres que aparecen, habitan o transitan en zonas urbanas. Explicó que estos animales forman parte de los ecosistemas locales, cumplen funciones ecológicas importantes, como el control de plagas, la dispersión de semillas y el equilibrio de las comunidades naturales, y no representan peligro para las personas. Sin embargo, subrayó que es importante que la ciudadanía respete a estos ejemplares y evite el contacto directo con ellos.

Además de concientizar a la población para que no dañe a estas especies, también se enfoca en orientar a que no adopte como mascotas a estos ejemplares de fauna silvestre, pues su captura puede afectar su salud, poner en riesgo a las personas y constituir una infracción a la normativa ambiental. Recientemente, en Chiapas, se dio atención a un mapache que tenían como mascota y luego de revisar su conducta, se confirmó que no puede regresar a su hábitat natural por estar improntado, es decir, el animal ahora depende del ser humano para sobrevivir.

¿Qué hacer en caso de encontrarse con un animal silvestre?

La Profepa da las siguientes recomendaciones:

- Mantener la distancia. No intentar capturarlo ni manipularlo, y permitir que se aleje por sí mismo.

- Evitar alimentarlos. Cambiar su dieta o atraerlos deliberadamente puede alterar su comportamiento.

- No adoptarlo como mascota. La vida silvestre no está adaptada a la vida doméstica; mantenerla en casa puede producir sufrimiento y problemas sanitarios.

- Dar aviso a la Profepa. Ante la presencia de un animal silvestre en riesgo o en zona urbana, hay que comunicarse con la oficina de representación estatal para recibir atención. Si se trata de crías, evitar recogerlas y dar aviso inmediato en caso de que la madre esté muerta. La Procuraduría coordinará su rescate, atención veterinaria y reubicación segura.

- Vacunar y desparasitar a perros y gatos, los ejemplares silvestres son susceptibles a las enfermedades de los animales domésticos.