Impulsa UAT la divulgación de la ciencia

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Día de la Investigación, en el Centro Universitario Sur, con el propósito de fortalecer la investigación universitaria y fomentar su divulgación entre la comunidad juvenil de Tamaulipas.

El evento, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario, reunió alrededor de 100 investigadores universitarios y a más de 300 estudiantes de nivel superior, quienes participaron en dinámicas, recorridos y exposiciones.

La jornada incluyó la instalación de 20 estands, conformados por equipos de investigadores y académicos de distintas facultades del campus Tampico, quienes presentaron proyectos y avances en diversas áreas del conocimiento, tales como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales y humanidades, diseño, arte y sustentabilidad.

Cada propuesta evidenció el impacto de la investigación universitaria en la atención de problemáticas reales y en el desarrollo de soluciones aplicables a la sociedad.

Las actividades se complementaron con exposiciones interactivas, talleres y dinámicas, orientadas a despertar el interés de las y los estudiantes por la investigación y la innovación tecnológica.