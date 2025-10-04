Tamaulipas

Impulsa UAT la divulgación de la ciencia

Más de 300 estudiantes participaron en el evento académico en Tamaulipas
  • 04 / Octubre / 2025 -
Día de la Investigación forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Día de la Investigación, en el Centro Universitario Sur, con el propósito de fortalecer la investigación universitaria y fomentar su divulgación entre la comunidad juvenil de Tamaulipas.

El evento, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario, reunió alrededor de 100 investigadores universitarios y a más de 300 estudiantes de nivel superior, quienes participaron en dinámicas, recorridos y exposiciones.

La jornada incluyó la instalación de 20 estands, conformados por equipos de investigadores y académicos de distintas facultades del campus Tampico, quienes presentaron proyectos y avances en diversas áreas del conocimiento, tales como ciencias de la salud, ingenierías, ciencias sociales y humanidades, diseño, arte y sustentabilidad.

Cada propuesta evidenció el impacto de la investigación universitaria en la atención de problemáticas reales y en el desarrollo de soluciones aplicables a la sociedad.

Las actividades se complementaron con exposiciones interactivas, talleres y dinámicas, orientadas a despertar el interés de las y los estudiantes por la investigación y la innovación tecnológica.

En la ceremonia inaugural estuvo, en representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el secretario de Investigación y Posgrado, Fernando Leal Ríos, quien destacó la importancia de organizar estas actividades para invitar a las y los jóvenes a acercarse a la ciencia que genera la casa de estudios como una oportunidad para transformar su entorno.

