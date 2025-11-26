Denuncian en EU a padre tampiqueño

La Arquidiócesis de Chicago dio a conocer a los feligreses de la parroquia San José Sánchez del Río la existencia de una denuncia por abuso sexual en contra del sacerdote Ernest Tovar-Trejo, clérigo perteneciente a la Diócesis de Tampico, quien años atrás visitó la iglesia Maternity of the Blessed Mother y ofició misas sin la autorización requerida.

La información fue difundida a través de una carta fechada el 11 de octubre de 2025 y firmada por el arzobispo Blase Joseph Cupich. En el documento se detalla que la Arquidiócesis recibió una acusación por presunto abuso sexual de un menor, supuestamente ocurrido "hace muchos años" durante la estancia del religioso en Chicago.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La denuncia fue turnada de inmediato a las autoridades civiles y se brindó asistencia a la persona afectada mediante el Ministerio de Asistencia a las Víctimas, conforme a los protocolos de protección infantil. Tras recibir la notificación, la Diócesis de Tampico determinó que el sacerdote no podrá realizar funciones ministeriales mientras se desarrolla la investigación. Ambas diócesis confirmaron que trabajarán de manera conjunta y en coordinación con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué medidas se están tomando para proteger a los menores?

El Arzobispo Cupich reiteró que la protección de menores sigue siendo prioridad para la Iglesia y exhortó a quienes hayan sido víctimas de abuso por parte de clérigos, diáconos, religiosos o laicos a presentar su reporte. Los lineamientos y mecanismos de denuncia están disponibles en el portal oficial archchicago.org.

La Arquidiócesis añadió que continuará brindando acompañamiento pastoral y mantendrá informada a la comunidad conforme avance el proceso.