Celebra la UAT encuentro académico por aniversario

En el marco conmemorativo por el 75 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un encuentro académico para reflexionar en torno a su historia y evolución, así como sus aportes al desarrollo de la sociedad desde su creación en 1950.

El evento se realizó en el Aula Magna "Herman Harris Fleishman", del Campus Tampico, con la presencia del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades universitarias, docentes, investigadores y estudiantes.

En su intervención, el rector destacó que, a lo largo de 75 años, la UAT ha sido un espacio para la formación, la ciencia y el servicio con profundo compromiso social, proyectándose hacia el futuro con una agenda clara y transformadora.

Señaló que la Universidad se guía por la docencia, la investigación y la vinculación, y que, dentro de estas funciones sustantivas, es importante consolidar sus programas de calidad, fomentar la internacionalización, impulsar la transformación digital y fortalecer la cultura de la evaluación como ejes para mantener la pertinencia y excelencia institucional.

Resaltó el liderazgo histórico de las mujeres universitarias, cuya constancia y talento han sido decisivos en la movilidad social y en la consolidación académica de la institución, reconociendo su papel como un compromiso con la equidad y la diversidad como pilares de la Universidad del presente y del futuro.

Finalmente, señaló que el rumbo de la UAT debe seguir generando valor público, mediante egresados capaces de transformar su entorno, investigaciones que se conviertan en políticas públicas, así como en alianzas que fortalezcan el desarrollo regional y las capacidades locales. En el encuentro denominado: "Pasado y Presente de la UAT", participaron autoridades universitarias e investigadores, quienes ofrecieron un panorama integral de los procesos que marcaron el origen y la identidad de la Universidad, además de reflexionar en torno a los desafíos y el futuro de la casa de estudios.