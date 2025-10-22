Encuentran camioneta con hombres muertos

La mañana de este martes, autoridades localizaron los cuerpos de dos personas sin vida dentro de una camioneta estacionada en las inmediaciones del libramiento poniente, a un costado del Faro de Tampico.

El hallazgo fue reportado poco después del amanecer, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a acordonar el área para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Según testigos, señalaron que el vehículo había permanecido detenido desde muy temprano, pero fue hasta la llegada del día cuando se descubrió la presencia de los cuerpos.

Personal de la SEDENA y Guardia Estatal mantuvieron resguardado el sitio mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte y la identidad de las víctimas.

Trascendió que se trata de una camioneta Jeep en color claro de reciente modelo.



