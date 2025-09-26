Lo destituyen por comprar cerveza

Un empleado del Ayuntamiento de Tampico fue cesado de manera inmediata luego de que circularan en redes sociales imágenes en las que se le observa utilizando una unidad oficial para acudir a una tienda de conveniencia y comprar cerveza fuera de su horario laboral.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya confirmó la medida y enfatizó que en su gobierno no se permitirá este tipo de conductas.

"Efectivamente, no hay permiso para realizar esas acciones. En cuanto nos enteramos, se solicitó la renuncia del trabajador y hoy ya no forma parte de la administración. Vamos más allá del discurso, actuamos con hechos", declaró.

Villarreal Anaya recordó que existe un reglamento estricto para el uso de vehículos oficiales, los cuales únicamente pueden circular en horarios laborales y por personal autorizado.

"Esa unidad no debió estar en circulación a esa hora. Los únicos autorizados para hacerlo de noche son Tránsito y Vialidad, así como Servicios Públicos, nadie más", puntualizó.

La presidenta municipal reiteró que su administración será inflexible ante cualquier irregularidad cometida por servidores públicos, al señalar que la disciplina y la transparencia son ejes fundamentales de su gobierno.

"Desde el primer día fijamos la directriz y vamos a cumplirla. No vamos a pasar por alto situaciones de este tipo", subrayó.