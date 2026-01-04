La Guardia Nacional lanza convocatoria de reclutamiento

La Guardia Nacional dio a conocer la apertura de una nueva convocatoria de reclutamiento, dirigida a jóvenes que deseen integrarse a esta corporación de seguridad pública de carácter federal.

En el puesto de reclutamiento se informó que las y los aspirantes deberán presentar documentación básica como acta de nacimiento, CURP, RFC, carta de antecedentes no penales, certificado de estudios con nivel mínimo de secundaria y comprobante de domicilio.

En el caso de los varones, también se solicita la cartilla del Servicio Militar Nacional; no obstante, quienes aún no cuenten con este documento podrán tramitarlo sin costo y con liberación incluida durante el proceso de ingreso. Dentro de los requisitos generales se establece una edad mínima de 18 años y máxima de 29 años, 11 meses y 10 días, además de permitir tatuajes únicamente no visibles, con un tamaño máximo de 10 por 10 centímetros. Asimismo, se requiere una estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

La Guardia Nacional reiteró que todos los procedimientos de registro, así como las evaluaciones médicas, físicas y de control de confianza, se realizan de manera totalmente gratuita, por lo que exhortó a las personas interesadas a no recurrir a intermediarios ni realizar pagos indebidos.