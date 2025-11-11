Tamaulipas se reúne con CFE para impulsar disminución en tarifa de luz

Autoridades de Tamaulipas se reunieron con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para impulsar la disminución en tarifa de luz. El objetivo es tener un costo justo para las familias de la entidad.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, encabezó una reunión de trabajo con el gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tomás Bourjac Peralta, y funcionarios de esta empresa pública en las oficinas de la CFE en Tampico para analizar la reclasificación de estas tarifas.

Dicho valor establecido es calculado inicialmente por la Gerencia Divisional con base en las mediciones de temperatura ambiental proporcionadas por las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Rendón Mares señaló que estas tarifas son remitidas a las oficinas centrales de la CFE, donde, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determina la tarifa final aplicable.