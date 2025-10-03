Mantienen descuentos para motociclistas

Los propietarios de motocicletas en Tamaulipas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ponerse al corriente con el programa de regularización vehicular, que mantiene una tarifa única de 800 pesos, sin importar los adeudos acumulados por derechos anteriores.

El jefe de la Oficina Fiscal en Tampico, Fernando Manzur Nader, explicó que esta prórroga forma parte de un acuerdo impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo propósito es garantizar mayor seguridad vial y certeza legal a quienes circulan en este tipo de unidades.

“Así la moto se haya adquirido hace más de cinco o diez años, la cuota es la misma: 800 pesos. Hay casos en los que los adeudos superaban los 40 mil pesos, pero con este esquema sólo se paga esa cantidad”, puntualizó el funcionario.

Como parte del trámite, es indispensable contar con la licencia de motociclista vigente y presentar identificación oficial.

Manzur Nader recordó que, para facilitar el proceso, el Gobierno del Estado ofrece un 50 por ciento de descuento en la expedición de licencias, por lo que el costo queda en 870 pesos.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos dos meses se han regularizado alrededor de 4,500 motocicletas en Tampico, aunque todavía falta al menos un 60.por ciento del padrón.

El funcionario exhortó a los dueños de motocicletas a no esperar hasta el final del plazo para aprovechar el beneficio.

“Es una oportunidad para circular de manera legal y segura. No hay mejor momento que ahora para cumplir con este trámite”, subrayó.



