Se cumple un año de desaparición de buque

Ha pasado un año desde la desaparición del barco pesquero "Roque Rojas" y de su tripulación, integrada por hombres originarios de la colonia Morelos de Tampico.

Doce meses después, sus familiares continúan buscando respuestas ante el silencio de las autoridades.

La embarcación, con matrícula 280 400 451 232, zarpó del puerto de Tampico el 4 de noviembre de 2024, bajo el mando del patrón José del Carmen Barrera Martínez, con destino a la zona norte del Golfo de México, frente a las costas de Matamoros.

Un día después, el contacto con la tripulación se perdió por completo.

En los días posteriores, la Secretaría de Marina desplegó un operativo de búsqueda en el litoral tamaulipeco.

Durante las labores se localizaron algunos objetos presuntamente pertenecientes al barco, aunque nunca se halló la embarcación ni a sus tripulantes. Hoy, a un año del suceso, los parientes de los pescadores mantienen viva la esperanza de encontrarlos, pero también el reclamo por una investigación seria y resultados tangibles.

"No pedimos milagros, sólo queremos saber qué pasó. No puede desaparecer un barco entero sin dejar rastro", expresaron.

La desaparición del "Roque Rojas" se ha convertido en un símbolo del abandono y los riesgos que enfrentan las familias dedicadas a la pesca en el sur de Tamaulipas, un misterio que sigue flotando en el mar de la incertidumbre.



