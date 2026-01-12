Derriba un poste y paraliza carretera

La circulación vehicular en la carretera Tampico–Mante se vio severamente afectada la madrugada de este domingo, luego de que un automóvil se saliera del camino y terminara impactado contra un poste de concreto, el cual colapsó y quedó tendido sobre la vía.

El incidente ocurrió en el tramo ubicado después del establecimiento conocido como Carnitas Orta, cerca de las instalaciones de Ómnibus de México, en la zona norte de la ciudad.

A pesar de la magnitud del percance, el conductor resultó ileso.

Según los reportes preliminares, la unidad, de color gris, se desplazaba a alta velocidad con rumbo hacia el municipio de Altamira cuando su conductor perdió el control, lo que provocó que se estrellara contra la estructura que sostenía líneas de energía eléctrica.

El poste cayó de forma transversal sobre la carpeta asfáltica, ocasionando el cierre total de la vialidad por varias horas. Elementos de Tránsito acudieron al lugar para resguardar la zona y coordinar las maniobras correspondientes, mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó el retiro del cableado y la infraestructura dañada.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad y moderar la velocidad, especialmente durante la noche y madrugada, cuando se incrementa el riesgo de accidentes.



