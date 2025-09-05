Piden investigar a jueza Roxana Ibarra

La diputada local Lucero Deosdady Martínez López anunció que solicitará al Tribunal de Justicia una investigación formal contra la jueza Roxana Ibarra Canul, luego de que se acumularan al menos seis denuncias en su contra por presuntas irregularidades en la resolución de juicios relacionados con custodia de menores.

La legisladora expuso el caso de Gabriela Salazar, madre de una niña que habría sufrido afectaciones psicológicas tras un operativo derivado de un fallo judicial.

En la ejecución de esa orden, señaló, se hizo uso excesivo de la fuerza pública y elementos de la Guardia Estatal presuntamente agredieron físicamente a la propia madre.

Martínez López hizo un llamado a los mandos de la Guardia Estatal para que se indague el proceder de los oficiales involucrados en estos procesos, al advertir que se han registrado excesos en la aplicación de medidas judiciales.

Asimismo, adelantó que pedirá la separación inmediata de la jueza Ibarra Canul, a quien acusa de encubrir a agresores de mujeres.