Encuentran cadáver en Canal de la Cortadura

La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico.

El hallazgo se registró frente a las oficinas de la Dirección de Turismo, a un costado del mercado municipal Manuel Ávila Camacho, lo que generó la movilización inmediata de elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo

Tras acordonar el área, las autoridades confirmaron que se trataba de un masculino que presentaba visibles signos de descomposición. Hasta el momento, no se ha logrado establecer su identidad ni la edad aproximada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes y dio fe de los hechos. Con apoyo de cuerpos de emergencia, el cuerpo fue rescatado del canal y trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

Detalles del cuerpo encontrado en Tampico

Asimismo, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de identificar a la persona y localizar a sus familiares.