Resaltan valor de "Cuera tamaulipeca" durante conferencia de Claudia Sheinbaum

La cuera tamaulipeca fue presentada como una herencia que viste a México, esto durante la conferencia de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión "Suave patria", Bulmaro Juárez Sánchez, divulgador de lenguas indígenas, dedicó unas palabras y un video a esta prenda originaria de Tamaulipas, la cual se ha convertido en un símbolo de identidad, de carácter y de pertenencia.

"Ahí, donde el cuero se transforma en arte, nace una obra que desafía las modas y las fronteras, una artesanía que cuenta quiénes somos y hacia dónde caminamos".

Agradeció a mujeres y hombres que hacen de la cuera tamaulipeca un símbolo vivo: "Porque mientras exista quien trabaje el cuero con amor y oficio, nuestro país seguirá viéndose y volviéndose con mucho amor en historia, en arte y, sobre todo, en mucha patria".

¿Qué es la cuera tamaulipeca?

La cuera tamaulipeca más allá de ser un traje típico, es la representación cultural y un símbolo de identidad del estado de Tamaulipas.

Se trata de una prenda hecha de piel de becerro o gamuza de venado, con grabados de flores blancas y largos flecos. La usan mujeres, hombres, incluso los niños.

Es originaria de la ciudad de Tula, su elaboración requiere de mucha concentración, destreza y principalmente amor.

La cuera de Tamaulipas es un símbolo tangible de cultura viva, que se mantiene en Tamaulipas, a través de la herencia de conocimientos y prácticas de padres a hijos.

Su uso asegura que la tradición no se pierda y siga siendo relevante para las nuevas generaciones.