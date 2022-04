Cubrebocas obligatorio en espacios cerrados

El que ya no es obligatorio, es el tapete sanitizante, dijo el Coordinador de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios Blas Enrique Rodríguez Altamirano, quien señaló que de hecho ya muchos negocios quitaron los tapetes.

"Lo único que queda es gel antibacterial, toma de temperatura y llevar los empleados una bitácora de los mismos", explicó.

Asimismo, el funcionario indicó que en espacios abiertos es opcional el uso del protector, pero recomendó seguirlo usando para evitar riesgos.

"Sí es obligación de todas las personas seguirnos cuidando, ya tenemos dos años con este mismo tema y creo que todos ya entendimos cómo nos podemos cuidar y cómo no, y si ya no es obligatorio hay que seguirnos cuidando por el bien de nuestros familiares", precisó y agregó por último que no se puede bajar la guardia ante este padecimiento que colapsó al mundo entero.