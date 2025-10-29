Frente frío 11 deja sin luz a más de 76 mil usuarios en Tamaulipas

Las fuertes rachas de viento de hasta 100 km/h provocaron cortes de luz para más de 76 mil usuarios en Tamaulipas y Veracruz, principalmente en municipios como Tampico, Ciudad Victoria y El Mante, reportó la Comisio´n Federal de Electricidad (CFE).

Desde las primeras horas de este miércoles ingresó el frente frío 11 al territorio tamaulipeco, provocando en algunas regiones vientos de 50 a 70 km/h con rachas de 100 km/h en el litoral de Tamaulipas.

Debido al fuerte viento en las zonas de Tampico, El Mante y Ciudad Victoria, que corresponde a la Divisio´n Golfo Centro de la CFE, se interrumpio´ el suministro de energi´a ele´ctrica a partir de las 07:50 horas y se extendió en diferentes horarios.

Y es que árboles cayeron sobre los cables de energía eléctrica, por lo que un total de 76 mil 538 usuarios del estado de Tamaulipas y también de Veracruz se quedaron sin luz.

Hasta el corte a las 11:00 horas, la CFE reporta que del total de afectados, se han recuperado el servicio para 34 mil 495, lo que representa un avance de 44.4 por ciento, gracias a 132 trabajadores electricistas, 29 gru´as y 38 vehi´culos.

La CFE detalló que hubo 21 circuitos de media tensio´n afectados, cinco se encuentran restablecidos al 100%, dos se encuentran parcialmente restablecidos y 14 pendientes de restablecer. Además 10 ramales de media tensio´n afectados, dos se encuentran restablecidos al 100%, uno parcialmente restablecido y siete pendientes de restablecer.

La empresa aseveró que "se continu´a con labores de restablecimiento hasta recuperar al 100% de los usuarios afectados" por los fuertes vientos del frente frío 11.